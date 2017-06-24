«Алые паруса — 2017»: чем запомнился грандиозный праздник выпускников

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Итак, в 12-й раз в новейшей российской истории отгремел знаменитый петербургский праздник выпускников «Алые паруса — 2017».

Как и обещали организаторы, в этом году «Алые паруса» оказались еще грандиознее прошлогодних торжеств, когда праздник выпускников занял первое место в номинации «Лучшее городское событие» престижной премии European Best Event Awards.

Напомним, праздник «Алые паруса» — это петербургская традиция, которая была заложена еще в 1968 году. Праздник прошел 10 раз — с 1968 по 1879 годы (в 1977 году он не проводился), а потом традиция прервалась до 2005 года, когда благодаря усилиям акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала «Алые паруса» вернулись в наш город.

Все подробности того, как проходили торжества, читайте в репортажах корреспондентов Федерального агентства новостей, которые работали на разных площадках праздника в течение всей ночи.

Отметим, не слишком летняя погода не помешала ни веселью на Дворцовой, ни главному событию праздника — величественному проходу по Неве брига под алыми парусами. В этом году праздник выпускников был посвящен главное теме года — будущему, которое для вчерашних школьников наступило именно в эту ночь.

На Дворцовой площади выпускников во взрослую жизнь напутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, а затем начался грандиозный концерт. В главной части этого действа перед юными поклонниками выступили «Мумий Тролль», «Сурганова и оркестр», Artik & Asti, «Серебро», «Марсель», Григорий Лепс, Макс Барских, Александр Панайотов и другие звезды эстрады.

А ровно в 00.40 началось знаменитое мультимедийное шоу в акватории Невы с участием шведского парусника Tre Kronor («Три короны»), который под звуки оркестра и огни сотен фейерверков величественно прошел по Неве под алыми парусами.

Но прежде чем парусник вышел из-за великолепно расцвеченного Троицкого моста, небо над Петербургом взорвалось ослепительным пиротехническим и лазерным шоу. Огни пронзали облака, напоминая прожектора Великой Отечественной, звучали знакомые всем петербуржцам композиции «Город над вольной Невой», «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер», «Я возьму этот большой мир». И под эту музыку появился он — великолепный парусник под алыми парусами — кульминация праздника.

Чтобы получше разглядеть эту красоту, три девчушки даже забрались на козырек над входом в Эрмитажный театр, но, увы, были изгнаны оттуда бдительными сотрудниками правопорядка.

Корабль прошел от Троицкого до Дворцового моста, развернулся у Стрелки Васильевского острова, а затем прошел вдоль Дворцовой набережной, подавая прощальные гудки. Команда во главе с капитаном с мачт приветственно махала выпускникам, и у многих наворачивались слезы.

Ни с чем не сравнимое шоу в акватории Невы продолжалось около получаса, но сам праздник гремел до утра. Город позаботился о том, чтобы все гости без приключений добрались до дому — метро и ночные автобусы работали всю ночь без перерыва.

Несмотря на огромное стечение народа, правонарушений практически не было зафиксировано, особенно в районе Дворцовой площади и Дворцового моста, где веселились вчерашние школьники — порядок в центре города охраняли более трехсот бойцов Росгвардии.

Под утро к работе приступили сотни дворников и десятки единиц спецтехники, поэтому, когда горожане, которые смотрели праздник по Пятому каналу, проснулись, в центре Петербурга уже давно была абсолютная чистота.

Что касается недостатков, то да, они были. Но это проблемы любого массового праздника. Да, были факты торговли пригласительными билетами, да, были нетрезвые граждане, хотя алкоголь в центре категорически не продавался. Да, не все идеально было с туалетами со всеми, как говорится, вытекающими, причем в самом прямом смысле. (Хотя в той части города, которая была отведена выпускникам, эта проблема была полностью решена).

Да, была толчея, и к набережным было трудно пробиться. Да, была давка на некоторых станциях метро. Но, что поделаешь, когда пятимиллионный город чуть не в полном составе устремляется в центр Петербурга, с некоторыми проблемами приходится смиряться.

Короче, праздник удался. Счастливого пути, корабль под алыми парусами. Счастливого пути во взрослую жизнь, выпускники!