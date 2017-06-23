Глаза в глаза: Захарова пошутила над вниманием Михалкова к ее декольте

В Избранное

Москва, 23 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на совместное фото с президентом ММКФ Никитой Михалковым, взгляд которого на снимке был прикован к ее декольте.

«Глаза в глаза», – подписала дипломат фото, опубликованное на ее странице в Instagram.

Приглянувшийся спикеру МИД снимок был сделан на церемонии открытия 39-го Международного Московского Кинофестиваля, передает URA.RU. Запись Захаровой собрала более 6 тыс. лайков и 200 комментариев.