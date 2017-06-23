Госдума снизила избирательный барьер для президента РАН

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Москва, 23 июня. Госдума в первом чтении приняла законопроект о выборах президента Российской Академии Наук, предлагающий избрание президиума РАН, президента, его заместителей, а также главного ученого секретаря президиума РАН и академиков-секретарей простым большинством от общего числа голосов членов Академии. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Наш главный мозговой центр страны — Академия наук — остался без главы. Выборы президента, которые происходили в марте, не дали результата, и это может повториться осенью. Поэтому мы предлагаем снижение порога для Президента Академии с двух третей до половины, потому что сейчас никто на две трети рассчитывать просто не может», — считает Никонов.

Если ни один из кандидатов не был согласован правительством РФ и не получил половины голосов членов РАН или все кандидаты сняли свои кандидатуры до голосования, выборы будут признаны несостоявшимися, сообщает «Парламентская газета».