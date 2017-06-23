Более 7 тыс. граждан стран СНГ разыскивают за терроризм и экстремизм

В Избранное

Нью-Йорк, 23 июня. Свыше семи тысяч граждан СНГ, в том числе более двух тысяч наемников, находятся в розыске за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности. Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

«По состоянию на июнь этого года в розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находятся более 7 тысяч граждан государств СНГ. Особо подчеркну, что из них более 2 тысяч — это наемники», — заявил он, выступая с докладом в штаб-квартире ООН.

Он добавил, что АТЦ постоянно ведет работу по формированию фототеки. Все данные о террористах и экстремистских организациях, в том числе причастных к деятельности «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ), «Аль-Каиды» и «Талибан», направляются из стран СНГ в банк данных АТЦ.

Накануне Минюст РФ сообщил об увеличении числа экстремистских материалов за первый квартал 2017 года на 59 пунктов. Данная цифра в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Телеканал 360.

* Организация запрещена на территории РФ.