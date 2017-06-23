Берлускони заявил, что в Трампе ему больше всего нравится его жена

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Рим, 23 июня. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони вновь продемонстрировал свое чувство юмора, заявив, что в президенте США Дональде Трампе ему больше всего нравится его жена Меланья. Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу La7.

«В Трампе мне, я вам должен сказать, как и многим мужчинам и женщинам, больше всего нравится Меланья из-за ее красоты, обаяния и стиля», — заявил Берлускони.

Он также добавил, что не знаком лично с женой Дональда Трампа, однако даже сторонники Демократической партии в США не высказывают негатива в ее адрес.

Стоит отметить, что экс-премьер Италии часто высказывается о известных мировых политиках. В начале мая Берлускони заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон является «красивым парнем с красивой мамой», а после избрания Барака Обамы президентом США назвал его «загорелым».