Надо — посадим, надо — завалим: как Украина сделала из Игоря Гужвы «вымогателя»

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Главный редактор оппозиционного украинского интернет-издания Strana.ua Игорь Гужва официально стал подозреваемым по делу о вымогательстве. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его адвокат, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Ранее в течение дня задержанного накануне вечером Гужву перевели в изолятор временного содержания. Тогда Лукаш сообщила, что с самого момента его ареста журналист находится «без еды, сна и отдыха».

Оппозиционный главред

Более подробную информацию о происходящем редакции Федерального агентства новостей удалось получить от украинской журналистки, коллеги задержанного. Из соображений безопасности ее имя в тексте статьи было изменено на псевдоним.

«Тучи над Игорем Гужвой сгущаются. После задержания журналист более 18 часов провел в здании городской полиции, на улице Владимирской 15, где его допрашивали и снимали опечатки пальцев. Адвокат Гужвы, бывший министр юстиции в правительстве Януковича Елена Лукаш квалифицировала это как пытки. 23 июня главреда Strana.ua действительно поместили в изолятор временного содержания на Косогорном переулке в Киеве. Это означает, что из оппозиционного журналиста будут делать взяточника и «агента ФСБ», а может, и то, и другое вместе», — рассказывает Елена Колесниченко.

Журналистка тем не менее уверена, что посадить Игоря Гужву на основании прошедших прошлой ночью в его офисе «маски-шоу» практически нереально. «Штурм редакции спецназом, никому не известные понятые, запрет на адвоката, явно подброшенные 10 тысяч долларов мелкими мечеными купюрами — все это говорит о безнадежности этого дела в юридическом поле», — поясняет она.

«Любой адвокат легко разобьет обвинения ГПУ, которую, по иронии судьбы, возглавляет сейчас не имеющий юридического образования бывший социалист и главред оппозиционной газеты «Грани» Юрий Луценко. Власти, впрочем, невыгодно делать из Игоря Гужвы политзаключенного и мученика», — добавляет она.

План Луценко

Тот же Луценко, отсидевший при Януковиче по обвинению в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах, знает, как можно обратить уголовный срок в политические дивиденды. Все же выйдя из Менской колонии, бывший глава МВД тут же получил мандат нардепа от партии власти, «Блока Петра Порошенко». Потом действующий президент Украины еще и пролоббировал назначение Луценко на пост главы ГПУ.

«Сколько это стоило, рассказал из Лондона беглый украинский депутат Онищенко, чьи записи, к слову, публиковала Strana.ua. Поэтому киевскому режиму невыгодно делать из редактора оппозиционного СМИ мученика и будущего яркого политика. Наоборот, выгодно представить редактора самой успешной и читаемой на Украине интернет-газеты (200 тысяч заходов в день) шантажистом и взяточником, то есть заляпать грязью репутацию Игоря Гужвы как профессионала и одного из самых эффективных медиа-менеджеров», — приводит свою точку зрения Колесниченко.

Недаром «коллеги» Гужвы из «правильных СМИ» обеспечивают его уголовному преследованию соответствующий фон. На разные голоса они заявляют, что «вор должен сидеть в тюрьме» и что «никто «Страну» не закрывает, а на горячем поймали шантажиста, к которому следует применить статью 189 УК».

Месседж Банковой

К слову, попытки уголовного преследования Игоря Гужвы предпринимались неоднократно. Несколько месяцев назад в отношении него уже было заведено уголовное дело за неуплату налогов на должности главного редактора издания «Вестей», однако тогда никто в нечистоплотность Гужвы не поверил.

«Поэтому новое уголовное дело против оппозиционного журналиста носит политический привкус и в нем участвуют народные депутаты. Парламентарий из Радикальной партии Дмитрий Линько написал донос в СБУ на Гужву, заявив, что тот вымогал с него деньги за снятие порочащей честь статьи. Задержание и «посадку» Гужвы также поддержали другие нардепы — а главное, первый вице-спикер Рады, бывшая журналистка «Интера» Ирина Геращенко. Она открыто заявила, что «Гужву следует посадить». Это не что иное, как давление на следствие», — продолжает свой рассказ Елена.

Скорее всего, украинская власть пытается не только подцепить на крючок редактора Strana.ua, но и взять под контроль его издание, превратив его из острого оппозиционного СМИ в еще один лояльный Порошенко информационный канал.