Коалиция сообщила о ликвидации в Сирии одного из ключевых финансистов ИГИЛ

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Вашингтон, 23 июня. Международная коалиция во главе с США сообщила, что уничтожила в Сирии одного из ключевых финансистов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* Фавваза Мухаммеда Джубейра ар-Рауи.

По сведениям штаба коалиции, ликвидированный боевик раньше помогал переводить исламистам миллионы долларов для организации терактов. Опытный финансист ИГ* был уроженцем Сирии и владел рядом пунктов обмена валют в сирийском Абу-Камале. Уточняется, что 16 июня именно в этом городе и был ликвидирован экстремист в результате авиаудара.

* Организация запрещена на территории РФ.