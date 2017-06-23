Коалиция сообщила о ликвидации в Сирии одного из ключевых финансистов ИГИЛ

20:11  23 Июня 2017
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Коалиция сообщила о ликвидации в Сирии одного из ключевых финансистов ИГИЛ

Вашингтон, 23 июня. Международная коалиция во главе с США сообщила, что уничтожила в Сирии одного из ключевых финансистов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* Фавваза Мухаммеда Джубейра ар-Рауи.

По сведениям штаба коалиции, ликвидированный боевик раньше помогал переводить исламистам миллионы долларов для организации терактов. Опытный финансист ИГ* был уроженцем Сирии и владел рядом пунктов обмена валют в сирийском Абу-Камале. Уточняется, что 16 июня именно в этом городе и был ликвидирован экстремист в результате авиаудара.

* Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Ксения Тасманова
#сша #сирия #иг
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