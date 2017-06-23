Тело мужчины в петле обнаружено на Братеевском мосту в Москве

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Москва, 23 июня. В Москве на Братеевском мосту обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает интернет-издание «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице.

«В пятницу, 23 июня, во второй половине дня на Братеевском мосту обнаружен труп мужчины», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на юго-востоке Москвы. На Братеевском мосту висит неизвестный мужчина. По данным ведомства, труп провисел около двух часов. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб, которые пытаются снять тело.