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Анкара, 23 июня. Трое детей и двое взрослых погибли в бассейне турецкого аквапарка. Они получили смертельный удар током, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Трагедия разыгралась на территории аквапарка в городе Акъязы на северо-западе Турции. По предварительным данным, среди погибших были менеджер аквапарка и его сын, попытавшиеся спасти детей. Пострадавших госпитализировали, но спасти их жизни не удалось. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются в ходе расследования.