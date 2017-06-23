Трое детей и двое взрослых погибли в бассейне турецкого аквапарка

20:15  23 Июня 2017
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Три ребенка и

Анкара, 23 июня. Трое детей и двое взрослых погибли в бассейне турецкого аквапарка. Они получили смертельный удар током, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Трагедия разыгралась на территории аквапарка в городе Акъязы на северо-западе Турции. По предварительным данным, среди погибших были менеджер аквапарка и его сын, попытавшиеся спасти детей. Пострадавших госпитализировали, но спасти их жизни не удалось. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются в ходе расследования.

Автор: Алексей Громов
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