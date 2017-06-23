Сирия сегодня: коалиция США рассказала об Абу Бакре аль-Багдади, бои с ИГ и «Джебхат ан-Нусрой» в Хомсе

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Сирия, 23 июня. Возглавляемая США коалиция не уверена, что главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади мертв, сирийские военные ведут бои с ИГ и «Джебхат ан-Нусрой» в Хомсе, вооруженные группировки обстреляли мирных жителей города Даръа, Турция выпустила снаряды по провинции Хасака, информационное крыло ИГ сообщило о захвате штаба иракских военных в провинции Анбар. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Коалиция рассказала о главаре ИГ

Возглавляемая США международная коалиция заявила, что не уверена на 100%, что главарь ИГ («Исламское государство»*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) жив, однако полагает, что вряд ли он в состоянии влиять на ход операций против ИГ в сирийской Ракке и иракском Мосуле. Об этом в ходе брифинга рассказал представитель коалиции Райан Диллон.

По его словам, у коалиции нет подтверждений, что Абу Бакр аль-Багдади жив. «Мы ожидаем, что даже если он еще жив, он не в состоянии влиять на то, что сейчас происходит в Сирии и Ираке.

Столкновения с ИГ и «Ан-Нусрой» в Хомсе

Правительственные войска уничтожили большое количество боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), атаковавших позиции сирийских военных на севере и востоке провинции Хомс, сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным источника агентства, подразделения армии Башара Асада уничтожили боевиков «Джебхат ан-Нусры» вместе с техникой, напавших на ряд военных точек в направлении «Жуалик — Аль-Махатта Сисиль».

Источник также сообщает, что подразделение Сирийской арабской армии (САА) вступило в бой с подчиняющейся ИГ вооруженной группировкой к востоку от селения Ат-Табабир в провинции Хомс.

Ранее «Лента.ру» со ссылкой на Минобороны РФ сообщала о переброске боевиков ИГ в провинцию Хама.

Обстрелы Хасаки и Даръа

Две женщины и ребенок погибли в селении Ар-Равия на севере провинции Хасаке в результате обстрела снарядами, выпущенными с территории Турции, сообщает SANA. Атака произошла в ночь с четверга на пятницу.

Боевики также атаковали квартал Аль-Кашеф, расположенный в городе Даръа, выпустив по нему более 30 ракетных снарядов. Несколько человек были ранены, включая мать и дочь, которые находятся в тяжелом состоянии. Накануне в этом же квартале из-за атаки экстремистов погибли четверо мирных жителей.

Террористы ИГ объявили о захвате штаба в провинции Анбар

Боевики ИГ атаковали иракский военный штаб на западе провинции Анбар недалеко от иракско-сирийской границе, сообщает Al-Masdar. информационное крыло ИГ — агентство Amaq — сообщило, что после нападения, экстремисты самопровозглашенного «халифата» разгоняли грузовики и палатки, оставленные иракскими пограничниками и народными мобилизационными подразделениями. Террористы сообщили, что убили 17 военнослужащих и захватили 31 транспортное средство.

* Организация запрещена на территории РФ.