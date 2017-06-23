ЛНР: обстрелы ВСУ оставили без воды жителей Кировска

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Луганск, 23 июня. В результате артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Кировска было полностью нарушено водоснабжения города. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«В результате попадания снаряда повреждена линия электропередачи, которая питала насосную станцию, подающую воду в город. Кировск практически полностью остался без водоснабжения», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что минувшим днем в результате обстрела ВСУ по окраинам Кировска произошло возгорание жилого дома. Кроме того, украинские силовики обстреляли Стаханов, в результате чего ребенок получил ранение.