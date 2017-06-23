Кубок конфедераций, Мексика — Россия: когда состоится матч, где смотреть, составы команд, прогноз

В Избранное

В субботу, 24 июня, состоятся матчи третьего, заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Это последний матч России на групповом этапе и, в случае поражения, увы, последний на турнире.

Какие матчи состоятся 24 июня

Всего 24 июня состоятся два матча.

В Петербурге команда Новой Зеландии будет принимать сборную Португалии, матч пройдет на только что построенном стадионе «Санкт-Петербург».

А в Казани сборная Мексики на правах хозяйки примет сборную России. Игра будет проходить на стадионе «Казань Арена».

Оба матча начнутся в 18 часов.

Состав сборной России

Ориентировочный состав сборной России: Акинфеев — Самедов, Джикия, Васин, Кудряшов, Комбаров — Головин, Глушаков, Ерохин, Жирков — Смолов. Тренер Станислав Черчесов.

Состав сборной Мексики

Ориентировочный состав сборной Мексики: Очоа — Лайюн, Морено, Маркес, Сальседо — Эррера, Фабиан, дос Сантос — Лосано, Вела, Эрнандес. Тренер Хуан Карлос Осорио.

Мексика — Россия, прогноз

На последнюю игру группового турнира сборная Мексики выходит в качестве фаворита. Мексиканцам отдают преимущество и букмекеры: коэффициент на победу сборной Мексики — 2,36; на победу сборной России — 2,80; на ничью — 3,70.

При этом для выхода в плей-офф Мексику устроит и ничья, о шансах России ниже.

Большинство букмекеров уверены, что встреча в любом случае будет результативной, на то, что обе команды забьют, коэффициент — 1,72.

На момент написания материала, мнение насчет шансов сборной России местного оракула — эрмитажного кота Ахилла — все еще оставалось тайной.

Что нужно России, чтобы выйти в плей-офф

Перед матчем с Мексикой команда России по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы — причем как с первого, так и со второго места.

Первое место — это достаточно мало реальный вариант: вряд ли, что у нас окажется равное количество очков с португальцами. Но в этом полуфантастическом случае случае сыграет роль правило FIFA, в том числе Кубка конфедераций: главным критерием является разность забитых и пропущенных мячей, а не результат личной встречи.

Итак:

Россия выйдет в полуфинал с первого места , если победит Мексику, а Португалия проиграет Новой Зеландии;

, если победит Мексику, а Португалия проиграет Новой Зеландии; Россия выйдет в полуфинал со второго места , если победит Мексику, а Португалия выиграет у Новой Зеландии;

, если победит Мексику, а Португалия выиграет у Новой Зеландии; Россия выйдет в полуфинал со второго места , если сыграет вничью с Мексикой, а Португалия проиграет Новой Зеландии.

, если сыграет вничью с Мексикой, а Португалия проиграет Новой Зеландии. Сборная России не попадет в плей-офф , если проиграет Мексике;

, если проиграет Мексике; Сборная России не попадет в плей-офф, если сыграет вничью с Мексикой, а Португалия наберет хотя бы одно очко в матче с Новой Зеландией.

Где смотреть матч Мексика — Россия

Матч Мексика — Россия в прямом эфире покажет Первый канал. Начало трансляции в 17.50 мск. Также игру в прямом эфире увидят подписчики телеканала «Матч! Футбол 1», начало трансляции в 17.45 мск. Телеканал «Матч ТВ» покажет встречу сборных Мексики и России в записи.

Ведущие спортивные СМИ и интернет-издания будут вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Самая свежая информация будет доступна и на сайте Федерального агентства новостей.

Плей-офф Кубка конфедераций, ТВ-трансляция

Полуфиналы Кубка конфедераций состоятся 28 и 29 июня. Начало прямых трансляций в 21.00. Первый полуфинал покажет Первый канал, второй — «Матч ТВ».

Матч за третье место, который состоится 2 июля, покажет «Матч ТВ». Начало трансляции в 15.00.

Финал Кубка конфедераций, который также состоится 2 июля, покажет Первый канал. Начало трансляции в 21.00. Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».