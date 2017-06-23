Чиновницу из Адыгеи уволили после скандала с липовой медалью дочери

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Майкоп, 23 июня. В Адыгее выпускница, обвиненная в незаслуженном получении золотой медали, вернула награду, а ее мать-чиновница была уволена. Об этом сообщили в пресс-службе республики.

На выпускном вечере в одной из школ Адыгеи отличница обвинила одноклассницу в незаслуженном получении медали. Девушка утверждала, что дочь чиновницы даже ни разу не отвечала за весь год на уроках. По данному факту была объявлена проверка.

Специалистами было установлено, что глава управления образования Тахтамукайского района, чья дочь оказалась в центре скандала, нарушила 273 ФЗ «О противодействии коррупции», так как не доложила о конфликте интересов во время проведения ЕГЭ.

«Чиновник не имела права находиться в качестве организатора ЕГЭ вне аудитории на том же пункте проведения единого госэкзамена, где сдавала испытания ее дочь», — утверждается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что объективность сдачи ЕГЭ была подтверждена при анализе видеоархива. Однако выпускница решила добровольно сдать золотую медаль.