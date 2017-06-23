Ректор Европейского университета Петербурга неожиданно ушел в отставку

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Санкт-Петербург, 23 июня. Ректор Европейского университета Петербурга Олег Хархордин подал в отставку, не дожидаясь окончания срока своих полномочий.

Как сообщает пресс-служба университета, общее собрание учредителей и попечительский совет уже приняли отставку ректора. Официально руководитель вуза будет освобожден от своих обязанностей 1 июля 2017 года.

«Олег Хархордин выразил надежду, что его отставка обеспечит дальнейшее развитие университета как образовательной организации, отвечающей самым высоким мировым академическим стандартам», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности ректора назначен Николай Вахтин, который возглавлял вуз с 2003 по 2009 годы.