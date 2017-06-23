ЛНР: американские наемники в форме НАТО занимают позиции под Луганском

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Луганск, 23 июня. В Донбасс прибыли иностранные военнослужащие в форме НАТО. Об этом сообщает пресс-служба МВД Луганской народной республики.

По данным ведомства, группа военных в камуфляже образца НАТО была зафиксирована в подконтрольном Киеву населенном пункте Попасная. Иностранные военные являются гражданами США, называющие себя «американскими волонтерами». Кроме того, «волонтеры» привезли с собой радиоэлектронное оборудование. По предварительным данным, это могут быть системы радиоэлектронной или контрбатарейной борьбы. Также военные имеют при себе стрелковое оружие иностранного производства.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Петр Порошенко призвал руководство ОБСЕ активизировать работу по размещению в Донбассе вооруженной полицейской миссии организации, передает URA.RU.