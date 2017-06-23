Дуров рассказал Роскомнадзору, как борется с терроризмом в Telegram

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Москва, 23 июня. Основатель Telegram Павел Дуров опроверг обвинения руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, который сказал, что мессенджер нейтрален к терроризму.

По словам главы надзорного органа, радикальные исламисты активно пользуются данной программой для связи. В ответ Дуров заявил, что только с начала июня Telegram заблокировал более 5 тыс. публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма.