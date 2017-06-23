Дуров рассказал Роскомнадзору, как борется с терроризмом в Telegram
Москва, 23 июня. Основатель Telegram Павел Дуров опроверг обвинения руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, который сказал, что мессенджер нейтрален к терроризму.
По словам главы надзорного органа, радикальные исламисты активно пользуются данной программой для связи. В ответ Дуров заявил, что только с начала июня Telegram заблокировал более 5 тыс. публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма.
«Глава Роскомнадзора не смог пояснить, почему проводит кампанию по переводу данных российских граждан на сервера американских сервисов. Вместо этого он со страниц Facebook обвинил Telegram в «нейтральном отношении» к терроризму», — отметил Дуров на своей странице «ВКонтакте».