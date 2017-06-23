Катар упростил визовый режим для россиян

В Избранное

Москва, 23 июня. МИД РФ подтвердил упрощение Катаром визового режима с Россией. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, новые правила въезда вступают в силу с 22 июня.

«С 22 июня 2017 года миграционное управление МВД Катара включило в список стран, граждане которых могут оформить туристическую визу на один месяц в международном аэропорту Хамад (Доха), Российскую Федерацию», — сообщили в МИД.

Теперь пребывающие в Доху граждане РФ смогут получить визу прямо в аэропорту, предъявив загранпаспорт, обратный билет и гостиничный ваучер, а также подтвердив наличие 1,5 тыс. долларов. За визу придется отдать 27,5 доллара. О новых правилах въезда россиян уже оповещены погранслужба, служба безопасности аэропорта Дохи и представительства Qatar Airways.