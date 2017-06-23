Цена на iPhone 7 Plus в России резко снизилась

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Москва, 23 июня. Цена на смартфоны iPhone 7 Plus на российском рынке продолжает снижаться. Сегодня в отдельных магазинах устройство с 32 Гбайт внутренней памяти можно приобрести за 44 тыс. 889 рублей.

Как передает Hi-Tech.Mail.Ru, в сентябре прошлого года рекомендованная в РФ цена iPhone 7 Plus равнялась 67 тыс. 990 руб. Это значит, что за девять месяцев популярный телефон подешевел на 34%. По информации издания, это самое заметное падение стоимости во всей линейке Apple.

Добавим, ранее эксперты назвали приблизительные цены на новый смартфон от Apple. Судя по их данным, iPhone 8 будет стоить от 80 до 90 тыс. рублей.