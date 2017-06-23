Украина оспорила решение Высокого суда Лондона по российскому долгу

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Киев, 23 июня. Украинские власти подали апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о долге перед Россией в размере 3 млрд долларов.

«Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде. Слушание апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года», — сообщает министерство финансов Украины.

Напомним, что 29 марта Высокий суд Лондона принял решение рассмотреть спор о российском долге в ускоренном порядке — без прений сторон. Речь идет о сумме, которую украинское правительство одолжило в конце 2013 года, разместив еврооблигации. Киев обслуживал долг до конца 2015 года.