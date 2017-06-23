ЛНР: украинские силовики обстреляли жилые кварталы Стаханова, ранен ребенок

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Луганск, 23 июня. В результате артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Стаханова ребенок получил осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«Сегодня в результате обстрела киевскими силовиками населенного пункта Стаханов получил осколочное ранение левой голени 12-летний мальчик», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ребенок был доставлен в больницу, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины обстреляли жилые кварталы Кировска, в результате чего загорелся жилой дом.