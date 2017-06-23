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Багдад, 23 июня. Канал связи с Россией по предотвращению конфликтов в Сирии по-прежнему используется. Об этом сообщил официальный представитель международной коалиции, возглавляемой США, Райан Дилон.

«Мы по-прежнему используем канал связи и поддерживаем его открытым, чтобы была возможность действовать безопасным образом», — заявил он на телебрифинге.

Ранее представитель штаба коалиции заявил, что коалиция и Россия продолжают поддерживать контакты в рамках каналов по предотвращению конфликтов, чтобы быть уверенными в безопасности «в условиях сложного и перегруженного поля боя».