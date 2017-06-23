Американцы поблагодарили Россию за передачу информации пленных летчиках США во Вьетнаме

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Вашингтон, 23 июня. Американские общественники поблагодарили Россию за передачу рассекреченных документов о пяти пилотах США, которые были взяты в плен во время вьетнамской войны в 1970-х годах.

Об этом в пятницу заявил замглавы управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. По его словам, архивные данные были переданы организации, которая собирает данные о плененных американских солдатах.