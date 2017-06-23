Американцы поблагодарили Россию за передачу информации о пленных летчиках США во Вьетнаме

18:45  23 Июня 2017  /обновлено: 18:47  23 Июня 2017
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Американцы поблагодарили Россию за передачу информации пленных летчиках США во Вьетнаме

Вашингтон, 23 июня. Американские общественники поблагодарили Россию за передачу рассекреченных документов о пяти пилотах США, которые были взяты в плен во время вьетнамской войны в 1970-х годах.

Об этом в пятницу заявил замглавы управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. По его словам, архивные данные были переданы организации, которая собирает данные о плененных американских солдатах.

«С большим воодушевлением и признательностью было воспринято сообщение о том, что 21 июня российская сторона передала американским партнерам недавно рассекреченную архивную информацию о пяти пилотах США, попавших в плен в 1970-х годах на территории Вьетнама», — отметил он.

Автор: Геннадий Плющев
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