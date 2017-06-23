Американцы поблагодарили Россию за передачу информации пленных летчиках США во Вьетнаме

Американцы поблагодарили Россию за передачу информации о пленных летчиках США во Вьетнаме
Вашингтон, 23 июня. Американские общественники поблагодарили Россию за передачу рассекреченных документов о пяти пилотах США, которые были взяты в плен во время вьетнамской войны в 1970-х годах.
Об этом в пятницу заявил замглавы управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. По его словам, архивные данные были переданы организации, которая собирает данные о плененных американских солдатах.
«С большим воодушевлением и признательностью было воспринято сообщение о том, что 21 июня российская сторона передала американским партнерам недавно рассекреченную архивную информацию о пяти пилотах США, попавших в плен в 1970-х годах на территории Вьетнама», — отметил он.