Глава ФАС поручил убрать «роуминг» из российских законов

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Москва, 23 июня. Федеральная антимонопольная служба РФ хочет изъять понятие «роуминг» из законов и актов российского правительства. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Помимо экономической составляющей, которую мы обсуждаем с компаниями, я сейчас уже распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие как роуминг», — сообщил он журналистам.

Артемьев пояснил, что «роуминг» останется в качестве технической характеристики, однако он должен прекратить существование как юридическая категория. По его мнению, внутреннего российского роуминга «быть не должно», передает «Интерфакс».