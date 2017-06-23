ЛНР: закон о реинтеграции Донбасса приведет к полномасштабной войне

В Избранное

Луганск, 23 июня. Закон о реинтеграции Донбасса даст право президенту Украины отдавать приказ на обстрелы ЛНР и ДНР. Об этом заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее стало известно, что администрация президента Украины разработала план реинтеграции Донбасса, который предусматривает переход к военной операции, а также введение военного положения в зоне конфликта.

«Для меня это звучит в принципе абсурдно. Что значит – объявлять военное положение для того, чтобы гарантировать гражданские права? Не знает история таких примеров, когда военное положение улучшало гуманитарную обстановку», – заявил Дейнего.

Он также добавил, что данный закон приведет к усилению влияния Петра Порошенко на ситуацию в Донбассе.