Проправительственные силы в Сирии теснят террористов ИГ в Дейр эз-Зоре

В Избранное

Дейр эз-Зор, 23 июня. Шиитское ополчение вместе с правительственными войсками Сирии наносит удары по террористам запрещенного в РФ «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*). Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным Reuters, многие боевики были переброшены в Дейр эз-Зор из Ракки, где террористы ИГ терпят поражение. По данным наблюдателей, союзники Дамаска расширили контролируемые территории недалеко от иракской и иорданской границы.

Как заявляют наблюдатели, за последний месяц в Дейр эз-Зоре погибли более 250 мирных жителей.





* Организация запрещена на территории РФ.