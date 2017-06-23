Программист Бутерин рассказал Путину, как криптовалюта поможет экономике РФ

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Москва, 23 июня. Один из создателей блокчейна Ethereum программист Виталик Бутерин рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, как блокчейн-технологии могут помочь российской экономике.

По словам Бутерина, преимущество Ethereum заключается в разнонаправленности применений блокчейна, в то время как другие фокусировались только на одном применении. «Любой человек может написать код, загрузить его и использовать программу в нужном направлении. Эта программа понижает уровень сложности для программистов», — пояснил программист.

Бутерин также рассказал RT о своей встрече с Владимиром Путным в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Я ему рассказал о блокчейн-технологии, о том, что я делаю. Он несколько раз во время этой конференции говорил, что интересуется цифровой технологией. Я думаю, что это может быть следующим этапом, который может помочь российской экономике», — считает Бутерин.

Он добавил, что Путина заинтересовали его слова. Глава государства заявил, что программисту следует продолжать сотрудничество с представителями РФ.