Сирия считает, что Израиль поддерживает террористов

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Дамаск, 26 июня. Командование Вооруженных сил Сирии обвинило Израиль в поддержке группировки «Джебхат ан-Нусра».

Сирийской информационное агентство «САНА» распространило заявление командного состава ВС САР, в котором Израиль называется виновным в последствиях агрессивных нападений на Голанские высоты. В документе говорится, что новый авиаудар со стороны Израиля последовал после того, как правительственные войска Сирии отразили очередное нападение боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

В заявлении подчеркивается, что атака ВВС Израиля на одну из позиций ВС САР в населенном пункте Эль-Баас расценивается как «отчаянная попытка оказать поддержку террористическим формированиям», а также поднять упавший моральный дух джихадистов.