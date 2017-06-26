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Сирия считает, что Израиль поддерживает террористов
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    Сирия считает, что Израиль поддерживает террористов

    10:21  26 Июня 2017
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    Сирия считает, что Израиль поддерживает террористов

    Дамаск, 26 июня. Командование Вооруженных сил Сирии обвинило Израиль в поддержке группировки «Джебхат ан-Нусра».

    Сирийской информационное агентство «САНА» распространило заявление командного состава ВС САР, в котором Израиль называется виновным в последствиях агрессивных нападений на Голанские высоты. В документе говорится, что новый авиаудар со стороны Израиля последовал после того, как правительственные войска Сирии отразили очередное нападение боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

    Сирия считает, что Израиль поддерживает террористов

    В заявлении подчеркивается, что атака ВВС Израиля на одну из позиций ВС САР в населенном пункте Эль-Баас расценивается как «отчаянная попытка оказать поддержку террористическим формированиям», а также поднять упавший моральный дух джихадистов.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #джебхат ан-нусра #авиаудар #ищраиль
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