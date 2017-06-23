Коалиция во главе с США призвала сфокусироваться на борьбе с ИГ в Сирии

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Вашингтон, 23 июня. Международная коалиция во главе с США призвала все страны, действующие в Сирии, сфокусироваться на борьбе с террористами «Исламского государства»*. Об этом сообщила пресс-служба штаба коалиции.

«Коалиция призывает все страны, действующие в Сирии, сфокусироваться исключительно на уничтожении ИГ*. Мы оптимистично настроены на то, что этот подход приведет к уничтожению террористической группировки и возвращению захваченных боевиками районов под местное управление», — приводит РИА Новости сообщение штаба.

Добавим, ранее министерство обороны РФ поделилось кадрами ракетных ударов по базам ИГ в Сирии. Летчики ВКС РФ нанесли по позициям экстремистов серию ударов, которую в ведомстве охарактеризовали как «ювелирные».

* Организация запрещена на территории РФ.