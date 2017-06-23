Число бедных в России сократилось на 1,4 млн человек

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Москва, 23 июня. Число россиян, живущих за чертой бедности, сократилось в первом квартале 2017 года на 1,4 млн человек или на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, граждане, чьи доходы ниже прожиточного минимума, составляют 15% от общего числа населения — 22 млн человек.

Отметим, что средний доход населения в первом квартале составил 27,7 тыс. рублей, что в 2,8 раза выше прожиточного минимума. С первого квартала прошлого года эта сумма выросла на 1,2 тыс. рублей, но сократилась на 8,1 тыс. по сравнению с четвертым.