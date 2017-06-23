Дейнего: Киев игнорирует предложение ЛНР о совместном мониторинге у Станицы Луганской

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Луганск, 23 июня. Украинская сторона игнорирует предложение ЛНР о совместном мониторинге соблюдения режима тишины в районе Станицы Луганской, который будет способствовать отводу сил и средств. Об этом заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

По его словам, в ходе последней встречи Контактной группы в Минске представители ЛНР предложили Киеву вести круглосуточный мониторинг на участке фронта в районе Станицы Луганской.

«К большому моему огорчению никакого подтверждения по этому вопросу мы не получили», — заявил Дейнего.

Он также выразил надежду на то, что украинская сторона в ближайшее время даст положительный ответ по данному предложению.