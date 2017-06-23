IOWA и «ВКонтакте» определили главного победителя конкурса #Выпускной2к17

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Москва, 23 июня. Группа IOWA выступит на сцене актового зала гимназии в городе Климовск.

Группа IOWA и социальная сеть «ВКонтакте» подвели итоги конкурса, главным призом которого был концерт известного российского музыкального коллектива. В конкурсе победили ученики гимназии имени Подольских курсантов города Климовск, их работа была признана лучшей.

Ранее сообщалось, что в мае в социальной сети «ВКонтакте» был запущен конкурс «Выпускной 2017», участие в котором приняли более полумиллиона старшеклассников со всей страны. Порядка 80 процентов всех выпускников школ 2017 года боролись за главный приз конкурса, пишет агентство «Ридус».