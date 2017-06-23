Критики Асада «переобулись»: почему представители «внешней» оппозиции Сирии потеряли свое влияние

В Избранное

«Внешняя» оппозиция Сирии теряет свое влияние. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Как считают эксперты, такая тенденция складывается в силу того, что армия Сирии при поддержке ВКС РФ добивается крупных успехов в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

«Сейчас мы наблюдаем весьма здоровые процессы в различных группах сирийской оппозиции и процессы эти говорят о том, что ваши усилия становятся определяющими для многих других сирийцев, которых волнует судьба страны», — заявил Сергей Лавров на встрече с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» Ахмедом Джарбой.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, «те представители внешней оппозиции, которые привыкли действовать исключительно на основе ультиматумов, предварительных условий и, честно говоря, больше продвигали идеи своих внешних спонсоров, чем сирийского народа, постепенно теряют своё влияние».

Почему уменьшается влияние внешней оппозиции Сирии? Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей писатель, эксперт Российского совета по международным делам Арслан Хасавов, действительно, на протяжении всего сирийского конфликта так называемая внешняя оппозиция существует в различных странах. Представители сирийской оппозиции, которые отстаивают мнение о необходимости смены режима, даже выступают в различных телевизионных ток-шоу, в прессе. Вместе с тем надо сказать, что и различные переговоры на международной арене с участием представителей сирийской оппозиции показали, что у них нет какого-то единого мнения, единого центра, отмечает Хасавов.

«Поэтому Лавров в своем комментарии, я думаю, опирался на изменения вообще ситуации в сирийском конфликте. Сирийская армия добилась определенных успехов, освободили целый ряд крупных городов, налаживается жизнь», — обратил внимание эксперт.

По словам Хасавова, все эти процессы происходят при поддержке мирного населения.

«Конечно, можно говорить о том, что даже та вооруженная оппозиция, которая международным сообществом пока не относится к террористическим группировкам, также утрачивает свою поддержку в обществе, утрачивает свою популярность», — отмечает Арслан Хасавов.

В целом же, обращает внимание эксперт, отличие между вооруженной сирийской оппозицией и террористическими группировками, истончилось и утратилось.

«И международное сообщество, если не брать политических лидеров и заинтересованных лиц, не понимает этой разницы, и все меньше эта разница ощутима», — подытожил эксперт.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог Александр Асафов, во-первых, нужно сказать, что сам господин Джарба раньше возглавлял созданную в Катаре американцами Национальную коалицию сил сирийской революции и оппозиции (НКОРС).. Сейчас же он создал организацию «Сирия завтра» и занимает вполне конструктивную лояльную позицию, связанную с мирными переговорами, отмечает Асафов.

«Фактически мы видим, что эта оппозиция, которая базируется в Дохе, в Катаре, видит, что происходит во время боевых действий в том же самом Акербате, когда российские «Калибры» уничтожают инфраструктуру и базы, наносят сокрушительные удары», — сообщил Асафов.

По словам политолога, если сейчас рассматривать место этой внешней, искусственно собранной по тщательно подогнанным друг к другу кускам, сирийской оппозиции, то можно заметить, как меняются арабские взаимоотношения в связи с давлением США на Иран и на Катар, как они сказываются в регионе. Как отмечает эксперт, они понимают, что этот вектор усилился и победители в этом отношении понятны, и поэтому представители внешней оппозиции стремительно «переобуваются».

«Понимая, какая складывается ситуация, они меняют свою позицию и прекращают воинственное сопротивление Асаду, сменяя риторику на миротворческую», — сообщил политолог.

По словам эксперта, причиной этих изменений являются успехи России в регионе и та самая антикатарская история, связанная с тем, что арабские страны после визита Трампа в Эр-Рияд фактически объявили дипломатическую войну Катару, отметил Асафов. И в целом, вся эта так называемая внешняя оппозиция — искусственное образование, и не имела особого влияния. Сейчас они уже делают выводы из общеполитической ситуации и занимают сторону сильнейшего, подытожил эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.