Наталья Поклонская: о Крымской весне, завистниках и фильме «Матильда»

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Федеральное агентство новостей публикует интервью известного блогера Вадима Манукяна с депутатом Госдумы, экс-прокурором Республики Крым Натальей Поклонской.

Крымская весна

— Здравствуйте, Наталья Владимировна. Благодарим, что нашли время поговорить с нашими читателями о Крыме, о крымчанах, о вас, в том числе о некоторых историях, которые довольно бурно обсуждались в СМИ. Давайте начнем с Крымской весны 2014 года, одним из символов которой вы стали. Расскажите, как вы решились стать прокурором Крыма, когда никто из мужчин не проявил готовности взять на себя такую ответственность?

— Прежде всего, хочу отметить, что перед тем как я приняла решение возглавить прокуратуру республики, мной было принято решение об оставлении прокурорской службы после государственного переворота в Киеве. Убеждена, что оставаться ради должности, забыв про офицерскую честь и память предков, положивших жизни за наше будущее, и прислуживать преступникам, которым место не в Верховной раде Украины или администрации президента Украины, а на скамье подсудимых, нельзя.

На тот момент возглавить прокуратуру в Крыму было для меня большой честью и ответственностью. Те результаты, которых добилась прокуратура Крыма в тот период — период становления, стали результатом совместной сплоченной работы всего коллектива, на который я опиралась. Я благодарна каждому сотруднику, проявившему мужество, стойкость и принципиальную позицию в отстаивании правды и в защите Родины.

О парке львов «Тайган»

— Одна из болезненных тем, когда упоминается ваша фамилия в связи с Крымом, — история с природным парком «Тайган» и с его руководителем Олегом Зубковым. Мы с ним знакомы, я брал у него интервью, и он рассказал, что практически не вылезает из судов вместо того, чтобы работать. Вы действительно считаете, что это главный правонарушитель Крыма, или есть какие-то бюрократические нюансы, которые накладываются на эту историю? Хочется понять, чего здесь больше.

— Зубков, конечно, не главный правонарушитель. Он полностью посвятил себя своему делу. Он вкладывает душу в свое дело, в развитие парков. Но при этом он тоже должен соблюдать законы, даже неудобные. А как относятся к тем, кто заставляет это делать, в данном случае к прокурору?

И, наконец, о «Матильде»

— Давайте перейдем к другой теме. Я вижу у вас на столе внушительную папку. Не могли бы вы рассказать о содержимом?

— Это документы, связанные с тысячами обращений людей, православных и мусульман, требующих недопущения на экраны фильма «Матильда».

— После многочисленных публикаций в СМИ принято считать, что эту историю именно вы инициировали, это нередко подается, как ваша личная история. Может, вам режиссер фильма Алексей Учитель каким-то образом дорогу перешел?

— О режиссере Учителе я услышала только после поступившей на мое имя массы заявлений граждан. До этого я не интересовалась его фильмами и не знакомилась с его творчеством из-за занятости и отсутствия свободного времени. По результатам рассмотрения этих заявлений было установлено, что фильм оскорбляет чувства верующих самой своей идеей и другими фактами, о которых я хочу рассказать подробнее.

— То есть первичными были обращения граждан по поводу фильма «Матильда»? И только после этого вы заинтересовались этой темой?

— Да, конечно. Сейчас у меня 40 тысяч подписей заявителей — это живые люди, с адресами, телефонами. Не обращать внимания на этих людей человек, наделенный властью, не имеет права. Я представляю интересы своих избирателей во властных структурах и действую в рамках закона. Я знаю, как организовывать проверки, и вижу, где нарушен закон, потому что знакома с прокурорской работой. Я не имею права выбросить эти заявления в урну. Может, кто-то себя таким правом и наделил, — Бог им судья.

Теперь по поводу претензий граждан к фильму. Ответ у создателей один — свобода творчества, что хотим, то и делаем. И сразу сыплются возмущенные заявления, что эту самую «свободу» у деятелей культуры грубо забирают. Но это всего лишь защитная реакция, это такая тактика защиты. На самом деле никто не посягает на свободу творчества. Но надо знать, что любая свобода заканчивается там, где она задевает и нарушает права других, в том числе религиозные. Свобода ведь не может быть безграничной. Свобода основана на праве, иначе будет такая «свобода», что и закон станет лишним, он ведь тоже ограничивает чьи-то желания. Разрешено все то, что не запрещено законом.

В данном случае фильм, который, со слов режиссера, то готов, то не готов, был снят по утвержденному сценарию, под который были выделены государственные деньги. И неважно, 25% или 35% — это федеральные деньги под конкретный сценарий, который не может отличаться от готового фильма. Это деньги налогоплательщиков, тех самых «жалобщиков», или как их называют «любители» свободы творчества, — «религиозных фанатиков», которые обращаются во все инстанции, чтобы их услышали и не нарушили их прав за их же собственные деньги.

Так вот, именно этот сценарий был исследован по моему запросу докторами наук: философских, психологических, лингвистических, исторических, которые имеют стаж экспертной работы 25-35 лет. И, согласно их выводам, доводы заявителей об ущемлении прав верующих и осквернении святынь полностью подтверждаются.

— То есть получается, что мнение «не видел, но осуждаю» в некоторых ситуациях все-таки возможно? Кстати, заметил в вашей папке несколько странных фотографий. Можете, рассказать, кто на них изображен?

— Это фото актера, который был выбран на роль главного героя фильма — православного святого государя Николая Второго. Пока вы смотрите эти фотографии, процитирую, как режиссер выбирал на эту роль Ларса Айдингера. «Важно, чтобы человеческие характеристики актеров совпадали с душевными качествами наших героев, — говорит Учитель. — Это художественный фильм, но он основан на реальных событиях. Ларс оказался точным попаданием в роль. По душевному складу, по тому, как его всегда одолевают сомнения, и при этом то, что он делает, он делает гениально».

При этом по оценке экспертов, этот актер ранее снимался в выраженно «вульгарных порнографических ролях», более того, в фильмах агрессивно антихристианских. То есть актер несет за собой шлейф главных ролей с вульгарными, порнографическими и антихристианскими сценами под цитаты из библейских сюжетов. Вульгарные сцены с насилием над человеком, страдающим болезненным состоянием психики, и т.д. Конечно для кого-то это высококультурная творческая работа, но для верующих (православных, мусульман, представителей других конфессий) — это извращение.

— Там сказано, что это точное попадание в образ… Но то, что я вижу на фотографиях, вызывает ассоциации с сатанизмом… Скажем так, вашу позицию я теперь понимаю гораздо лучше.

— Вот и я говорю, если режиссер указывает на «точное попадание в образ» именно этого актера, то он целенаправленно переносит на православного святого государя амплуа развратных ролей немецкого актера.

А что касается ассоциаций с сатанизмом, которые возникают при взгляде на фотографии этого актера, хочу добавить следующее. По сюжету фильма, святая государыня Александра Феодоровна добывает кровь «несчастной» балетной танцовщицы Матильды, чтобы потом совершать над ней какие-то сатанинские обряды на крови, а глава государства закатывает истерики, ходит на полусогнутых ногах, руководствуется исключительно чувствами вожделения, отчего постоянно теряет самообладание и сознание. При коронации падает в обморок от одного взгляда балерины Матильды, падает корона. В фильме перед государем стоят две составляющие: чувство долга и невероятной любви. Так вот, долг — перед Александрой Феодоровной, любовь — к Матильде.

На это даже историки не посягали и не спорили, что любовь между Николаем Вторым и Александрой Феодоровной — крепкая и беззаветная, но в фильме все извращено. Хочется спросить у режиссера, чья это история? Отвечу — точно не нашей любимой страны. Наша история — ВЕЛИКАЯ, красивая, которой завидуют многие державы. А то, что заложено в фильме, это осознанная высокопровокативная фантазия, не имеющая никакого отношения к действительности и посягающая на чувства многих людей. При этом в фильме и рекламе говорится, что он основан на реальных событиях.

— У меня возникло ощущение, что вам трудно бороться с теми, кто всячески извращает вашу точку зрения. Многие СМИ выдают буквально одну строчку — Поклонская против Учителя и против «Матильды». Без упоминания писем, без предъявления фотографий, без пояснений… В итоге у людей только подогревается нездоровый интерес к фильму. Кстати, вы сами пойдете смотреть этот фильм, если он все-таки выйдет на экраны?

— Фильм я не видела, и смотреть не буду, и, думаю, любой человек, уважающий свою историю, хранящий заветы предков и веру, тоже не будет его смотреть. (Я не имею в виду представителей власти, которые для выполнения своих должностных обязанностей или, обладая специальными познаниями, вынуждены знакомиться с такими материалами). Насколько я знаю, тех, кто посмотрел фильм на так называемых закрытых показах, в некоторых православных монастырях и церквях отлучили от святого причастия на шесть месяцев, потому что этот фильм признается церковью хулой на Духа святого.

А вот ответ на мое письмо по этому поводу из самого сердца православия. Это письмо от русского игумена Свято-Пантелеимонова монастыря на святой горе Афон, священноархимандрита Евлогия.

«Для того, чтобы сформировать и выразить отношение к этому фильму, отнюдь не требуется его просматривать, поскольку сама заявленная тема, основанная на нечистоплотных слухах, является заведомо провокационной и вызывает неприятие у всякого человека, благоговеющего перед историей Отечества и сохранившего целостным свое нравственное чувство, — пишет архимандрит Евлогий. — Сам факт постановки фильма с такой нечистоплотной идеей в великой православной стране, на которую с надеждой смотрят многие народы, глубоко огорчает и удручает нас. Основываясь на знании истории, на понятиях чести и достоинства, мы не можем охарактеризовать этот фильм иначе, как глумление над чувствами верующих».

Попробуйте представить себе, а возможен ли был выход такого фильма при жизни государя? Когда два с половиной часа рассказывают о каком-то его «романе» с балериной? Не порочило ли бы это в глазах детей их отца и мать?

Каждый должен для себя определить: а не предает ли он историю собственной страны, которую мы любим, которой имеем право гордиться, и которую обязаны беречь? Ведь наша многовековая история — самая богатая, удивительная, и наш государь — святой. А что такое православный святой мученик — царь, который олицетворяет идеал традиционной православной семьи, чистоты, беззаветной любви и христоподражательного подвига? Неужели для передачи этих качеств самым подходящим будет немецкий актер, имеющий шлейф вульгарно-откровенных антихристианских сцен?

Хочу привести в пример подвиг «Дикой дивизии» — славы и гордости русского воинства — оставшейся верной государю до конца. Сто лет назад и сегодня, верно храня заветы предков, мусульмане России встали на защиту государя вместе с православными, объединившись вокруг святого государя, в защиту нашей Родины. Они обратились с просьбой принять меры по недопущению фильма, в котором используют имя святого государя.

Наша нравственность, вера, история делают нас непобедимым сильным народом. Глядя на некоторые западные страны, в которых женятся на собаках и кошках, где процветает «свобода» и «равенство», понимаешь, почему «Содома и Гоморра» являются самой низкой точкой нашей планеты.

Сто лет назад народ промолчал, сейчас нет.

Ищи, кому выгодно

— Иногда то, что появляется на малоизвестных сайтах, потом охотно распространяют «большие» СМИ. Может быть то, что распространяют какие-то никому не известные ресурсы, — это месть лично вам за Крымскую весну и за вашу позицию?

— Действительно, после организованных мной в рамках закона проверок по поводу фильма «Матильда» в отношении меня стали появляться сфабрикованные материалы, распространяемые в сети Интернет. Стараются опорочить, оклеветать.

Вот примеры.

Якобы у меня появилась квартира в Донецке. Оказалось, банально заменили в регистрационных документах идентификационный номер на мои данные и поставили мою дату рождения.

Появилась информация о каком-то «позорном» для меня приговоре, в отношении какого-то Сажина от 2005 года. Элементарно, нарисовали вместо фамилии прокурора мою фамилию, сфабриковав процессуальный документ. Ну, и много еще можно вспоминать, что «создается» кем-то в отношении меня, чтобы опорочить.

— Интересно, кому это надо, и кто за все это платит? Ведь это не бесплатные «труды»: поехать в Донецк, подделать документы и приговор, распространить, в том числе через какие-то малоизвестные ресурсы? Кто, на ваш взгляд, старается очернить вас любой ценой?

— Конечно, по каждому такому факту направлены официальные обращения в компетентные органы для проведения доследственной проверки. Но все это наводит на мысль, что я кому-то интересна, если так активно пишут обо мне. Кто-то тратит деньги, оплачивая сфабрикованные и заказные публикации. Наверное, кому-то не нравится моя позиция и работа.

Я хочу поблагодарить своих недоброжелателей за их трудоемкую работу и напомню народную мудрость: «Незавидна участь того, кому никто не завидует!» Значит, у меня все хорошо!