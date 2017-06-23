Законопроект о запрете анонимайзеров успешно прошел первое чтение в Госдуме

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Москва, 23 июня. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об анонимайзерах, запрещающий использование технологий для обхода блокировки сайтов с противоправной информацией. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Проект внесли в Госдуму депутаты Максим Кудрявцев от «Единой России», Николай Рыжак от «Справедливой России» и Александр Ющенко от КПРФ. Они выступили за запрет использования информационных систем и программ для получения доступа к порталам, который ограничен на территории нашей страны.

Добавим, ранее официальные представители «Яндекса» назвали требования, содержащиеся в законопроекте о запрете анонимайзеров в России, избыточными.