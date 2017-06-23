Женщина-водитель могла предотвратить наезд на «пьяного» мальчика в Балашихе — МВД

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Москва, 23 июня. Автотехническая экспертиза показала, что женщина-водитель, насмерть сбившая шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, могла избежать ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

«Экспертиза подтвердила, что у женщины-водителя была возможность избежать наезда на ребенка путем применения экстренного торможения», — сказал собеседник ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что автотехническую экспертизу осуществлял экспертно-криминалистический центр регионального ГУ МВД.

Напомним, 23 апреля в Балашихе женщина за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови погибшего, однако родители ребенка не верят ее результатам. По мнению президента независимой наркологической гильдии Руслана Исаева, утверждения о наличии алкоголя в крови ребенка можно назвать «нонсенсом, не укладывающимся ни в какие рамки».