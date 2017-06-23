Нефть на сирийской карте: как фракинг ослабил влияние США на Ближнем Востоке

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Геополитика, вероятно, не особо интересовала инженеров, начавших технологическую революцию, выведшую США на первое место в мире по добыче углеводородов. Но геополитические последствия фракинга все равно оказались шокирующими. Ближний Восток превратился в готовую взорваться бомбу.

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи «В ближневосточном казино все тузы у Путина», опубликованной канадским информационным центром Global Research.

Американское военное и дипломатическое присутствие на Ближнем Востоке, особенно в регионе Персидского залива, раньше почти исключительно рассматривалось через призму зависимости США от иностранной нефти. Теперь все изменилось. США уже давно не зависят от ближневосточной нефти, а потому опасные международные инциденты в Персидском заливе — такие как нынешняя блокада Катара его соседями — перестали вызывать панику на биржах.

В 2006 году чистый импорт нефти США составлял почти 13 миллионов баррелей в день. При этом почти половина «черного золота» поступала от членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В марте этого года объем импорта составил всего 4,2 миллиона баррелей, а крупнейшим иностранным поставщиком нефти в США стала Канада.

Эти перемены развязали руки внешней политике США, но также привели к «уходу» американцев с Ближнего Востока. Все же краткосрочные последствия того, что происходит в регионе, уже не ощущались в США так остро.

Уход США от Ближнего Востока начался еще при экс-президенте США Бараке Обаме, который вывел американские войска из Ирака и отказался от прямого вмешательства в гражданскую войну в Сирии. Теперь, когда Россия решила заполнить пустоту, Запад, боясь военного столкновения с РФ, может влиять на ситуацию только опосредованно.

Сейчас будущее сирийского конфликта зависит от Владимира Путина. Россия также является ключом к прекращению блокады Катара, начатой в этом месяце Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Бахрейном.

Рост напряжения между арабскими странами усиливает влияние России в регионе. Россия взаимодействует с суннитской Саудовской Аравией, чтобы удерживать цены на нефть. Вместе с шиитским Ираном она поддерживает правительство Сирии. Также Россия является партнером Катара и Ирана в развитии морских газовых месторождений. Так, Суверенный фонд благосостояния Катара поддерживает партнерские отношения с российской государственной компанией «Роснефть».

Между тем Дональд Трамп в счастливом неведении пишет твиты в поддержку Саудовской Аравии. Похоже, он уравнял свои собственные бизнес-интересы в регионе с национальными интересами США. Параллельно с этим президентская команда по нацбезопасности сбивается с ног, пытаясь примирить враждующие арабские монархии. Все же их противостояние угрожает будущему Совета сотрудничества стран Персидского залива, возглавляемого США. Возможно — даже американской авиабазе в Катаре.

В отличие от всех них господин Путин, как кажется, продумал все на несколько шагов вперед.