Между Турцией, оппозицией и ИГИЛ: курды сирийского Африна надеются на помощь России

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20 марта 2017 года несколько отделений Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии были размещены на севере провинции Алеппо — в окрестностях города Африн. Город на протяжении всей войны находится под контролем курдских Сил национальной обороны Сирии (YPG/YPJ) и является столицей одноименного кантона, входящего в состав самопровозглашенного государственного образования Рожава, расположенного на севере Сирии. Последнее включает в себя три административных кантональных территории — Африн, Кобани и Джазира. О роли Африна в сирийском конфликте — в материале Федерального агентства новостей.

Особое положение курдского Африна

В отличие от других кантонов Рожавы, Африн, будучи с самого начала боевых действий отрезанным от других районов курдской «автономии», находится на особом положении. С военной точки зрения, обстановка в кантоне всегда была относительно спокойной. В отличие от кантона Кобани, чья столица еще в 2014 году из-за тяжелых боев с боевиками «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) приобрела негласный статус «курдского Сталинграда», Африн до 2015 года пережил лишь ряд спорадических стычек с группировками вроде «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и «Ахрар аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама», союз исламских салафистских бригад, выступают против правительства Башара Асада, «Хезболлы» и ополчения Сил национальной обороны Сирии).

Бои, гремевшие на западном и южном рубежах Африна, постепенно угасали, так как боевики были вынуждены перебросить большую часть сил на городской плацдарм Алеппо. Впрочем, относительное спокойствие на фронтах никак не сказывалась на сложной экономической ситуации, в которую угодило курдское население Африна. Вплоть до февраля 2016 года, когда Сирийская арабская армия (САА) разблокировала агломерацию Нуболь-Захра, более трех лет пребывавшую в окружении, дороги на Африн просто не существовало. Будучи окруженными со всех сторон, курды продолжали принимать тысячи беженцев, устремившихся в Африн со всех концов провинции Алеппо, а также из Идлиба. В итоге, население Африна увеличилось более чем втрое: с 300 тысяч человек почти до миллиона. Кантон страдал от катастрофической нехватки продуктов, топлива и медикаментов. Курдской администрации пришлось организовать логистическую сеть для поставки контрабанды с территорий, контролируемых Свободной сирийской армией (ССА), «Ан-Нусрой» и даже ИГ.

Конфликт между Турцией и курдами перешел в Сирию

До начала турецкой операции «Щит Евфрата» курдским СНО приходилось воевать не только с «зелеными», но и с формированиями ИГ, однако, «черные» предпочли демонстративно отступить под условным натиском турецких ВС и протурецкой оппозиции. Единственным «узким местом» стал городок Эль-Баб в 35 км к северо-востоку от Алеппо, у шоссе на «Ахтарин». При штурме Эль-Баба, террористы, организовавшие исключительно грамотную оборону, трижды «проредили зубы» турецким ВС и ССА, продемонстрировав всему миру весьма низкую живучесть немецких танков «Леопард».

Около полутора лет назад турецкие ВС начали активно обстреливать позиции YPG на территории Африна. Зимой 2015-го обстрелы коснулись и гражданских районов, а плотность атак только увеличилась.

Роль наблюдателя, а не солдата

С момента появления в Африне российской группы по примирению сторон, обстрелы кантона с территории Турции участились и усилились многократно. Местное население, возлагавшее большие надежды на российский контингент, в настоящий момент испытывает ряд сомнений в том, что Россия может как-то повлиять на поведение турок. Однако, не все так просто, и поведение российского миротворческого контингента, к сожалению, никак не зависит от положения курдов.

Один из жителей Африна, встретившихся корреспондентам ФАН, согласился рассказать о собственном отношении к вопросу российского присутствия.

«Мы доверяем российскому правительству, доверяем российскому народу и власти, они поддерживали нас и наш район с самого начала, — говорит сотрудник кантонального госпиталя. — И мы были очень рады, когда российские отряды вошли в Африн и подумали что в этом случае турецкая армия и группировки «Щита Евфрата» не смогут войти и захватить наш город. Но, к сожалению, есть много нарушений на границе с Турцией со стороны турецкой армии и боевиков других исламистских группировок».

Надо понимать, что основной задачей группы российских военных в Африне является, как ни странно, примирение сторон. И если в случае с «зелеными» группировками, существующими без турецкой поддержки, договориться можно, то с «протурецкой» оппозицией — практически невозможно. Несмотря на многочисленные заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «дружбе» с Россией, никакие увещевания о необходимости прекратить обстрелы Африна, на турок не действуют.

«Поскольку мы были почти окружены, то, когда вошли российские войска, люди были рады их встретить и видеть, особенно потому, что мы ожидали окончания авиаударов и обстрелов со стороны Турции. Но все равно турецкие самолеты несколько раз наносили авиаудары по деревням и пригородам Африна, а российские войска ничего в ответ не сделали. Мы надеялись, что русские будут нас защищать, а не просто играть роль наблюдателя. Сейчас флаг России, похоже, просто так висит над нашим городом», — печально констатирует медработник.

Мягкая политика и жесткое продавливание интересов

Некоторые так называемые «эксперты» считают, что в силу множества причин Анкара стремится к налаживанию отношений с Россией. Вероятно, и стремится. Но только не на сирийском плацдарме. Регулярно заявляя о террористической природе сирийских курдов, турки не предпринимают активных действий в отношении курдских сил в кантонах Кобани и Джазира.

В первую очередь туркам мешает присутствие коалиционных (преимущественно американских) войск на этих территориях. Несмотря на заявления Совета национальной безопасности Турции, определившего 31 мая содействие американской стороны курдам как «поддержку террористической организации», ничего похожего на обстрелы Африна в остальных кантонах не предпринимается. Анкара пытается всячески отыграться за фактический провал операции «Щит Евфрата», а также за пренебрежение турецкими интересами, демонстрируемое американской стороной. Турция — враг. И любые попытки договора с врагом не приведут ни к чему хорошему.

Временная роль США

Необходимо понимать, что поддержка курдов силами коалиции — временное явление. Американская идеология расходится с курдской на 99,9%, и американцы, в случае необходимости (а ждать осталось недолго) «сольет» курдов туркам, выкачав всю нефть и, закрепив за собой несколько авиабаз на севере Сирии, и станет молчаливым наблюдателем противостояния турецких ВС с курдскими YPG.

Истерика, поднявшаяся в российских СМИ вокруг вопроса совместных операций курдов и коалиции, посвящена вовсе не опасности слива «курдов», а тому, что курды «легли» под американцев. Впрочем, курды и сами, видимо, понимают не до конца, чем чревато затянувшееся сотрудничество самопровозглашенного образования с членами НАТО.

Непонимание ситуации

Основные претензии жителей Африна к русским — условное безразличие к обстрелам кантона турецкой артиллерией. Мол, русские молчат, и ничего не делают. Однако администрация кантона прекрасно понимает, что «безучастие» ВС РФ инициировано не Хмеймимом, и уж точно не Москвой. Упомянутая выше истерика вокруг «курдско-американской дружбы» перетекла в пределы российской прессы с легкой подачи сирийских СМИ, всячески старающихся помешать русско-курдским отношениям. Дамаск называет курдов предателями, дестабилизирует переговорные процессы, неоднократно организованные российской стороной, и, на фоне ненависти к Турции, совсем не против того, чтобы турки умножили курдских «сепаратистов» на ноль в ходе очередной операции.

Также надо понимать, что военные, задействованные в операции на территории Африна, до недавнего времени слабо разбирались в сирийско-курдском вопросе, и позволяли некоторым сотрудникам Мухабарата (служба госбезопасности — Прим. ФАН) формировать негативное отношение российского контингента к курдам. Разумеется, первоочередным аргументом является условная аксиома: «они легли под США».

Очередной собеседник ФАН подчеркнул имевшее место до недавнего времени исключительно позитивное отношение местного населения к российским военным.

«Очень хорошо, что группа русских военных присутствует в Африне. Это очень хорошо для программы примирения. Но, несмотря на это, турки и их союзники из исламистских группировок продолжают обстреливать Африн. Мы хотим понять, почему русские не предпринимают активных действий против этих обстрелов. Русские же вошли для примирения. А примирения не видно», — говорит собеседник ФАН.

Однако, и активных наступательных действий со стороны Азаза, о которых турки и «зеленые» трубят не первый месяц, тоже не видно. Вероятно потому, что русские по-прежнему стоят у сирийско-турецкой границы. Все происходящее в очередной раз свидетельствует о том, что ни турки, ни сирийцы не понимают, что первоочередной целью ВС РФ является победа над террористами, а не нормализация внутриполитических проблем Сирии. Проблема в том, что за шесть с лишним лет войны стороны отвыкли от диалогов за столом переговоров, предпочитая идеологические атаки на оппонентов, надеясь на вмешательство извне. Однако внутренние конфликты союзников отодвигают на задний план попытки нормализации обстановки и саму победу над терроризмом.

* Организация запрещена на территории РФ.