Легкий самолет радиолокационного дозора могут создать в России

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Таганрог, 23 июня. В Минобороны РФ прорабатывается вопрос о создании самолета радиолокационного дозора и наведения легкого класса, об этом рассказал замглавы ведомства Юрий Борисов.

Сегодня представитель российского оборонного ведомства Юрий Борисов посетил ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева», который занимается производством самолетов радиолокационного дозора и наведения А-100. По его словам, в Минобороны рассмотрят возможность создания подобного самолета на базе легкого транспортного воздушного судна, аналоги которого уже есть в мире.

«Я думаю, что мы будем ставить вопрос перед промышленностью о создании такого авиационного комплекса, возможно, на базе легкого транспортного самолета. По крайней мере, аналоги такого самолета в мире уже есть», — прокомментировал Юрий Борисов.

Самолет А-100 «Премьер» создан на базе российского Ил-76МД-90А, имеет двигатель ПС-90А-76. Проект должен постепенно заменить в ВКС России самолеты А-50 и А-50У.