Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

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Киев, 23 июня. Марина Порошенко, председатель совета благотворительного фонда Петра Порошенко и супруга президента Украины Петра Порошенко, подвела итоги аукциона, на котором собирались деньги для детей ветеранов АТО. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Марина Порошенко появилась перед журналистами на Пейзажной аллее со стороны улицы Большая Житомирская в окружении десятка детей. На дорожке аллеи был установлен письменный стол, на который сложили предметы для продажи. Это были боксерские перчатки, футбольный мяч и хит сезона, слегка поношенная голубая футболка с надписью «В ритме спорта», в которой Марина Анатольевна ранее занималась спортом.

Толпа журналистов с нетерпением ждала результатов аукциона. Стартовая цена аукционной футболки была объявлена в 2 тысячи гривен. Было объявлено, что ее приобрел некий Вячеслав Бонь из Николаева за 5 тысяч гривен (10 тысяч рублей).

Впрочем, получать футболу вышла девушка, которая сказала, что ее прислали из Николаева забрать футболку. Получив заветную вещь, девушка вручила Марине Порошенко подарок – ювелирное украшение от известной ювелирной фирмы, которое Порошенко продемонстрировала на телекамеры. Возможно, речь шла о рекламном ходе спонсоров аукциона, предположили наблюдатели.

Также сообщалось, что были проданы боксерские перчатки с автографом Виталия Кличко. Их стартовая цена была объявлена в 7 тысяч гривен, приобрела перчатки некая Елена Якимчук из Днепропетровска за 27 тысяч гривен. Еще продали велосипед и мяч.

Как сообщила в итоге Марина Порошенко, всего в ходе аукциона было собрано 80 тысяч гривен. Деньги пойдут на проезд 14 детей из Киева в грузинский санаторий в Батуми в июле этого года.

«Мы очень надеемся, что это станет такой традицией, когда мы отправляем детей на отдых и оздоровление в дружественные страны. Мы отправляем десять детей и родителей, которые будут их сопровождать, это всего 15-14 человек. Они обратились к нам за помощью, чтобы мы помогли их туда отправить, потому что грузинская сторона предоставляет лагерь детский там, на территории Грузии, где дети будут оздоравливаться. Но родители не имели возможности их туда доставить т.к. нет денег, и поэтому они обратились к нам, чтобы мы помогли их туда отправить. В финале нашего социального проекта остался велосипед и вещи, которые были задействованы во время съемок. Еще к нам присоединились наши друзья-спортсмены и все эти вещи они передали нам. Мы решили поделиться с людьми этими вещами и чтобы это принесло пользу. Я думаю, что очень хорошую инициативу мы нашли. Мы показали, что насколько готовы украинцы присоединиться к благотворительным акциям и помогать объединяться, потому что это очень важно, когда мы объединяемся, делаем что-либо вместе», - объяснила супруга Петра Порошенко журналистам.

Примечательно, что на ветеранов АТО и на войну в целом правительство Украины ежегодно выделяет миллиарды гривен. Так, в 2017 году на эти цели было выделено 129,3 млрд. гривен (свыше 5,2% ВВП, мировой рекорд). Почему при этом не хватает денег на реабилитацию и помощь семьям военнослужащих, так и осталось неясным.