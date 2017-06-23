Главные новости 23 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 23 июня.

Теракт в Марьинке. ОБСЕ признала ответственность Киева. Украинские журналисты глумятся над жителями ЛНР. Новороссия сегодня: теракт «Правого сектора»* в ДНР, прозрение ОБСЕ, ЛНР под прицелом СМИ.

Специалисты из NASA поделились со всем миром уникальными кадрами «живого» Марса. NASA опубликовало в Сети видеоролик «живого» Марса.

В ноябре этого года Земля погрузится в полную темноту, заявили специалисты американского космического агентства NASA. NASA предупредило о скором погружении Земли во мрак на две недели.

Сразу несколько фракций Верховной рады Украины собираются запустить процедуру импичмента. Импичмент Порошенко: Олейник рассказал, как лишить власти президента Украины.

Пропавшая и впоследствии найденная мертвой девочка из Цивильска в Чувашии была изнасилована и, предположительно, задушена, сообщил источник ФАН. Убитую в Цивильске 11-летнюю девочку изнасиловали и задушили.

Будущего у Украины два варианта: будем жить, как в Албании или как в Македонии, прогнозируют эксперты, сообщая также про риски распада и миграцию. Эксперты о будущем Украины: Крым и Донбасс не вернут, нищета как в Албании, распад через 15-20 лет.

ВКС РФ разбомбили колонну боевиков ИГ* на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну. ИГ потеряло газовое поле Аль-Хейл на востоке провинции Хомс. Исламисты ССА получили крупную партию военной техники от Анкары. Сирия итоги за сутки на 23 июня 6.00: боевики потеряли газовое поле в Хомсе, ВКС РФ уничтожили конвой ИГ.

Турция вместе с боевиками готовится к атаке на округ Африн в Алеппо, SDF захватили последнюю деревню на южной окраине Ракки, полностью окружив город. Сирия новости 23 июня 07.00: Турция готовится к атаке в Алеппо, курды окружили Ракку.

Власти Швейцарии наложили арест на 15 миллионов евро, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения международного музыкального конкурса Евровидение-2017. Настигла расплата: Швейцария арестовала залог Киева в 15 млн евро за организацию «Евровидения».

Звезда фильмов для взрослых, российская актриса Алина Henessy, пообещала «гэнг-бэнг» с игроками сборной России, если те выиграют Кубок конфедераций. Порнозвезда предложила секс-пари сборной России по футболу.

* Организация запрещена на территории РФ.