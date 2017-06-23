Сирия: в Даръа завершились переговоры между САА и «умеренной» оппозицией
В Избранное
Даръа, 23 июня. Командование сирийской армии и представители группировок оппозиции провели переговоры на севере провинции Даръа.
Местные источники сообщили, что переговорный процесс состоялся в населенном пункте Изра к северу от столицы мухафазы. Стороны договорились о полном выводе подразделений Сирийской арабской армии из города Даръа.
Соглашение предусматривает сохранение присутствия сирийской полиции за пределами города, а также выдачу пленных в соответствии со списками. Оппозиционеры полностью прекращают боевые действия и остаются в Даръа. В планах сторон создание совместного военсовета для координации действий по пресечению деятельности террористических группировок.