СК РФ возбудил дело после смерти 11 новорожденных в перинатальном центре Брянска

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Брянск, 23 июня. В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 11 новорожденных детей в перинатальном центре. Об этом сообщает пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, с 8 марта по 1 июня этого года в перинатальном центре ГАУЗ «Брянская городская больница №1» умерли 11 детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье ч.3 ст.293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Специалисты определят степень качества оказанных центром медуслуг и изучат результаты судебных экспертиз.

Как сообщил ТАСС главный врач больницы Константин Воронцов, все умершие дети имели патологии и экстремально низкую массу тела. По его словам, работа перинатального центра временно приостановлена, однако это никак не связано с уголовным делом.