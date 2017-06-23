Донбасс: Украина блокирует поступление платежей за воду от ЛНР

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Луганск, 23 июня. Украина блокирует поступление платежей за воду со стороны Луганской народной республики. Об этом заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Он пояснил, что в настоящее время ЛНР пытается погасить задолженность за поставки воды, однако украинская сторона их блокирует.

«Мы не сидим, сложа руки. Естественно, мы работаем над тем, чтобы закрыть потребность в водоснабжении из иных источников, эксплуатация которых не зависит от желания либо нежелания украинской стороны», − отметил Дейнего.

Напомним, 5 мая Киев приостановил поставки воды потребителям ЛНР. Свои действия украинская сторона объяснила задолженностью со стороны ЛНР за поставленную воду. Позднее Владислав Дейнего заявил, что Украина блокирует любые возможные механизмы оплаты воды, что позволяет прекращать поставки и манипулировать этим аспектом в политических целях.