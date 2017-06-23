Британский музыкант случайно раскрыл имя Бэнкси в интервью

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Лондон, 23 июня. Известный британский музыкант Голди (Клиффорд Прайс) назвал настоящее имя знаменитого уличного художника Бэнкси, случайно проговорившись в интервью.

«Напечатайте на футболки имя Бэнкси объемным шрифтом — и готово. Можно продавать, — сказал он. — При всем уважении к Роберту. Думаю, он блестящий художник. Он перевернул мир искусства», — отметил он.

Назвав имя, Голди сразу осекся, после чего сменил тему. The Telegraph отмечает, что слова Прайса косвенно подтверждают теорию о том, что под личиной таинственного граффитиста скрывается один из основателей британской группы Massive Attack Роберт Дель Ная.