Сирия: ИГИЛ свободно проходит в районы близ Пальмиры, подконтрольные сирийской армии

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Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* свободно переходят линию фронта в районе трассы Хомс-Пальмира и уходят в сирийскую пустыню. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

По словам источника, отряды террористов ИГИЛ* замечены в южной части провинции Хомс, которая считается подконтрольной правительству Сирии. В частности, террористы ИГИЛ имеют возможность беспрепятственно проходить сквозь трассу Хомс-Пальмира на юг Сирии со стороны населенных пунктов Акербат и Хувейсис.

Источник отмечает, что части сирийской армии, которые защищают значимый участок трассы к западу от города Тияс, боятся плотного контакта с ИГИЛ и позволяют им перебираться сквозь трассу. Немногочисленные местные жители, оставшиеся в районе, также не спешат сообщать о вылазках боевиков.

Сообщается, что боевики проходят трассу и выходят в район шоссе Дамаск-Пальмира и города Хнейфис. Данный район был освобожден Сирийской арабской армией (САА) совместно с союзными проиранскими силами в мае 2017 года. Однако, в ходе быстрого продвижения по территории и занятия стратегически важных объектов, силы шиитского ополчения не провели зачистку местности. В итоге, на территории трассы остался контингент ИГ*, который в любой момент может перерезать снабжение сирийской армии.

Напомним, что сегодня подлодка ВМФ РФ «Краснодар» и корабли «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» осуществили из восточной части Средиземного моря пуск ракет «Калибр» по объектам военной инфраструктуры ИГ в Сирии. Как сообщает Минобороны РФ, все пораженные цели находились в районе населенного пункта Акербат в провинции Хама. В результате удара был полностью уничтожен один из арсеналов ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.