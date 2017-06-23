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Сирия, 23 июня. Бойцы SDF**** восстановили контроль над несколькими стратегическими опорными пунктами в Ракке. Радикалы ИГ* потеряли квартал Аль-Берка на окраине Дейр эз-Зора. Подразделения «Хезболлы» и NDF****** заняли населенный пункт к востоку от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели интенсивные перестрелки на северо-востоке от Даръа; нанесли авиаудары по конвою радикалов у города Нассиб вблизи иорданской границы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло деревню Захар Аббада на востоке от Пальмиры в результате наступления NDF и «Хезболлы»; утратило контроль над кварталом Аль-Берка к западу от аэродрома Дейр эз-Зора; лишилось группы террористов в результате неудачной атаки к востоку от поля Арак; казнило нескольких своих боевиков за дезертирство в иракской провинции Салах-эд-Дин.

Курды: восстановили контроль над конноспортивным комплексом и базой 17-й дивизии на севере города Ракка в результате серии атак позиций радикалов ИГИЛ.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): подверглась массированным обстрелам со стороны армии САР к юго-западу от Алеппо; ведет ожесточенные бои с ИГИЛ на южной окраине Дамаска.

Сирийская свободная армия** (ССА): понесла серьезные потери в численном составе в результате неудачной атаки на севере от города Хомс.

Провинция Дамаск

На южной окраине Дамаска — в районе лагеря для беженцев Ярмук — вновь вспыхнули ожесточенные бои между боевиками исламистского альянса «Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг организации «Джебхат Фатх аш-Шам», и «Исламского государства»*, сообщает новостной портал Al Manar News. Согласно сведениям источника, серьезные потери в живой силе несут обе стороны. Столкновения пока продолжаются.

В оккупации, кроме того, находится часть восточных районов столицы, в частности — Джобар, где сегодня фиксировались бои между союзниками Сирийской арабской армии (САА) и отрядами вооруженной оппозиции. Также исламисты занимают почти всю Восточную Гуту.

Провинция Алеппо

Проправительственные ополченцы-шииты и военнослужащие армии САР нанесли серию массированных ударов по командным пунктам боевиков исламистских группировок к юго-западу от Алеппо в ответ на недавнюю атаку исламистов. Как передает военный источник в Twitter (@mortada197616), сирийские военные и союзники обстреляли объекты радикалов на окраине прифронтового населенного пункта Хан Туман. Огонь велся преимущественно из артиллерийских орудий крупных калибров и ракетных установок. Информация о нанесенном боевикам уроне пока уточняется.

Сирийская вооруженная оппозиция по-прежнему контролирует обширные территории к западу от административного центра, угрожая тем самым безопасности города. Отряды радикалов нередко обстреливают окраины Алеппо. Причем под ударами зачастую оказываются мирные районы.

Провинция Хомс

Бойцы «Хезболлы» и сил Национальной обороны (NDF), действующие в интересах правительства САР на востоке провинции Хомс, несколько продвинулись в освобождении территорий от оккупации ИГ к востоку от населенного пункта Арак. Согласно информации Al Manar News, проправительственные подразделения полностью выбили террористов из населенного пункта Захар Аббада в результате ожесточенных столкновений. Кроме того, тяжелые бои фиксировались в районе поселка Ум Аль-Табабир. Отряды боевиков ИГИЛ вели атаку опорных пунктов союзников САА на этом направлении, однако нападение было отбило. При этом группа нападавших боевиков была почти полностью уничтожена.

На севере провинции Хомс позиции правительственных и союзных войск вновь подверглись массированной атаке со стороны боевиков-исламистов. Агентство Al Manar News сообщает, что наступление было отражено, отряды радикалов были вынуждены отступить на исходные позиции. Боевики, кроме того, понесли серьезные численные потери. Напомним, что северная часть региона, где располагается анклав незаконных формирований, относится к одной из зон деэскалации. Соответственно, в этом районе запрещены военные действия, однако радикалы в очередной раз нарушают режим перемирия.

Провинция Дейр эз-Зор

Проасадовское шиитское ополчение и сирийские войска в результате массированной атаки зачистили от террористов «Исламского государства» квартал Аль-Берка к западу от военной авиабазы «Дейр эз-Зор» на южной окраине столицы провинции. Об этом сообщает ливанский новостной центр Al Masdar News. Отмечается, что проправительственные силы в ходе наступления захватили большое количество оружия боевиков, а также ликвидировали и ранили несколько десятков радикалов ИГИЛ.

Аэродром армии САР, тем не менее, по-прежнему находится в кольце окружения боевиков. Подразделения САА многократно пытались разблокировать стратегический объект, но безуспешно.

Провинция Даръа

Бойцы «Хезболлы» и 4-й дивизии правительственных войск САР нанесли серию артиллерийских ударов по укрепрайонам боевиков «Тахрир аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА) недалеко от населенного пункта Наима в северо-восточных предместьях Даръа, передает подконтрольный оппозиционным силам источник. О потерях в рядах исламистов не сообщается. Накануне радикалы неоднократно открывали огонь на этом направлении, из-за чего была повреждена электростанция на окраине Наимы.

Правительственные ВВС тем временем нанесли удары по военной колонне боевиков-исламистов на шоссе М-5 вблизи города Нассиб у самой иорданской границы. Сведения были предоставлены военным источником на странице в Twitter (@Fox61A). Информации о результатах бомбардировки пока не поступало. В этом районе у южной границы республики пролегают важнейшие пути снабжения оккупированной южной части Даръа. Напомним, Амман поддерживает сирийские оппозиционные группировки, поставляя им технику и боеприпасы. Кроме того, на территории Иордании дислоцируются американские подразделения.

Провинция Ракка

Согласно сведениям Al Masdar News, контрнаступление боевиков «Исламского государства» в городе Ракка было сорвано в результате массированных контратак со стороны Сирийских демократических сил (SDF). Сообщается, что курдские бойцы восстановили контроль почти над всеми объектами, захваченными террористами в течение последних дней. Так, отряды SDF вновь отбили конноспортивный комплекс и базу 17-й дивизии на северной окраине административного центра. Курдам снова удалось склонить преимущество на свою сторону после того, как была отрезана последняя линия снабжения ИГ к югу от города.

Напомним, «Демократические силы» и Отряды народной самообороны (YPG) недавно взяли под контроль ключевую развязку и ряд населенных пунктов в южных окрестностях города, целиком замкнув Ракку в кольцо окружения.

Ирак

Террористы «Исламского государства» публично казнили группу своих же боевиков в населенном пункте Аль-Мутабиджа, расположенном в восточной части центральной провинции Салах-эд-Дин. Радикалы были приговорены к смерти за дезертирство, сообщает информагентство Al Sumaria News. Отмечаются, что к месту казни были силой согнаны местные жители. Нередко боевики устраивают массовые казни гражданских лиц, пытавшихся совершить побег с подконтрольных террористической группировке территорий.

* Организация запрещена на территории РФ.