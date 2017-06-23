Пьяная беременная автоледи разбила монтировкой машину с детьми в Волгограде

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Волгоград, 23 июня. Беременная женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разбила монтировкой стекла собственного авто после того, как полиция решила эвакуировать ее машину на спецстоянку, сообщил представитель ГУМВД по Волгоградской области.

Отечественный «ВАЗ-2110» с 37-летней беременной женщиной за рулем остановили правоохранительные органы из-за «сомнительной манеры вождения». В салоне авто сидели ее супруг и шестеро детей. Экспертиза на алкоголь показала 0,78 промилле, от автоледи изрядно пахло спиртным.

По словам женщины, ее уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. После того, как нарушительница узнала об отправке ее авто на спецстоянку, она разбила все стекла личного транспортного средства. Машина, как и полагается, была эвакуирована, были составлены два административных протокола.