Коалиция не подтверждает уничтожение главаря ИГ аль-Багдади

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Дамаск, 23 июня. У возглавляемой США международной коалиции нет достоверных подтверждений ликвидации главаря запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) Абу Бакра аль-Багдади, заявил официальный представитель коалиции Райаон Дилон.

«Мы придерживаемся наших прежних заявлений. Мы бы хотели видеть, что аль-Багдади уничтожен, но у нас нет достоверных свидетельств этому», — сказал он.

Ранее представитель штаба операции Inherent Resolve в Сирии и Ираке сообщил, что Россия и коалиция продолжают регулярно контактировать по предотвращению конфликтов. «Коалиция и мировое сообщество приветствовали бы вести о гибели аль-Багдади», — заверил он.

* Организация запрещена на территории РФ.