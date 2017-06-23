Сотрудники ФСБ накрыли ячейку террористов в Башкирии

В Избранное

Уфа, 24 июня. Сотрудники ФСБ задержали в башкирском городе Сибай лидера и двух членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в региональном управлении спецслужбы.

Российские спецслужбы задержали в Республике Башкирия двух членов и лидера сибайской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир», которые вербовали местных жителей и распространяли воинственную пропаганду. При обысках в домах задержанных была найдена запрещенная литература. Правоохранительные органы поместили задержанных в СИЗО, возбуждено уголовное дело.