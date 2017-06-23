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Новости Сирии
«Джебхат ан-Нусра» совершила несколько провокаций в провинции Даръа
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«Джебхат ан-Нусра» совершила несколько провокаций в провинции Даръа

17:43  23 Июня 2017
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«Джебхат ан-Нусра» совершила несколько провокаций в провинции Даръа

Аль-Машиния, 23 июня. Боевики «Ан-Нусры» пытаются сорвать переговорный процесс между САА и оппозиционерами в провинции Даръа.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) пытаются сорвать переговорный процесс, который идет между командованием сирийской армии и местными старейшинами.

Боевики устроили несколько провокаций, после чего боевые действия в районе Аль-Манишия вспыхнули с новой силой, отмечает источник. САА подвергла артобстрелу позиции «Ан-Нусры», ВВС САР нанесли серию ударов по объектам террористов у пограничного перехода Насиб.

«Джебхат ан-Нусра» совершила несколько провокаций в провинции Даръа

#сирия #даръа #джебхат ан-нусра #аль-манишия
Алексей Громов
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